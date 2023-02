Tare: “Champions e Conference due obbiettivi”. E sul suo futuro…

Intervenuto durante l’evento United for Ukraine organizzato a Milano presso l’Excelsior Hotel Gallia, il DS della Lazio Igli Tare si è espresso in merito all’andamento stagionale dei biancocelesti.

Queste le sue parole:

“Vista la causa penso che stasera sia doveroso partecipare e dare il nostro contributo. Immobile? La cosa più importante è che Ciro ritrovasse la via del gol. Anche se ci sono mancati i risultati, nelle altre partite la squadra c’è sempre stata. Ha fatto sempre le sue partite anche se a volte i risultati ci hanno condannato. Ci troviamo lì e dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile da qui alla fine della stagione. Spero che sia l’inizio di un bel finale di campionato”.

“Arrivare in Champions è importante non solo per la Lazio, ma per tutte le squadre che lottano per questo obiettivo. Vedendo anche il format che dal 2024 cambierà perciò per la crescita di questa società sarebbe fondamentale. Sono state fatte delle cose importanti negli ultimi anni, è arrivato un allenatore di grande esperienza e cerchiamo di raggiungere questo obiettivo senza metterci troppa pressione addosso”.

“Io ho ancora un contratto in essere con la Lazio. Il mio rapporto con questa società è un rapporto che dura da tanti anni ed è importante. Nel momento giusto parlerò anche di questo”. “Acerbi non so se rimarrà all’Inter, se ne parlerà a fine stagione. Sono contento stia facendo un bel campionato, speriamo meno quando giocherà contro di noi”. “La sfida con il Cluj? Abbiamo tanto da perdere e poco da guadagnare. Veniamo dall’Europa League, siamo usciti con grande rammarico. Ora dobbiamo riuscire in questa competizione ad arrivare fino in fondo”.

