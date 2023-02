Champions League, il Napoli trionfa contro l’Eintracht: il Real dilaga con il Liverpool

Terminano le due sfide odierne di Champions League. Il Napoli ha vinto in trasferta contro l’Eintracht Francoforte per 0-2, grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. Il Real Madrid invece, ha rimontato l’iniziale vantaggio del Liverpool firmato Nuñez e Salah, uscendo vincitore dall’Anfield per 2-5. In gol per i Blancos Vinicius (doppietta), Militão e Benzema (doppietta).

