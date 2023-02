FORMELLO – Nodi da sciogliere per Sarri in mezzo al campo e in avanti

Giovedì alle 18.45 la Lazio si giocherà in Romania il ritorno del playoff di Conference League per capire chi tra il Cluj e i bincocelesti riuscirá ad approdare agli ottavi di finale della competizione europea. Nella seduta odierna a Formello Ancora assenti Milinkovic-Savic e Pedro, che si aggiungono a Romagnoli e Radu. Aggregati invece dalla primavera Magro, Floriani e Ruggeri. Dopo una fase iniziale incentrata su torello, attivazione tecnica e rapidità, il gruppo ha lavorato dal punto di vista tattico con due squadre schierate con il consueto 4-3-3, con la seduta che è terminata con un lavoro sulle palle inattive.

Verso il match in Romania, più che probabile l’impiego tra i pali di Maximiano. Il pacchetto difensivo vedrà il ritorno di Lazzari dal primo minuto, in panchina nel match di Salerno, con due tra Casale, Patric favoriti su Gila per comporre la coppia centrale, con uno tra Marusic e Hysaj che agirà sulla sinistra.

In mezzo al campo ancora una chance per Marcos Antonio dopo la sfortunata sostituzione della gara di andata. Ai suoi lati favoriti Luis Alberto e Vecino con Basic sullo sfondo, aspettando di capire le condizioni di Milinkovic. In avanti pronto Immobile al centro dell’attacco, con Zaccagni che rientra da titolare dopo la squalifica scontata a Salerno, e uno tra Romero e Cancellieri ad agire sulla destra.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: