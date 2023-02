Il procuratore Moggi sul passaggio di Nesta al Milan: “La Juve ci aveva provato, ma la Lazio rilanciò”

Il noto procuratore Alessandro Moggi nella giornata di ieri ha svelato alla redazione di calciomercato.com alcuni retroscena sul passaggio di Alessandro Nesta dalla Lazio al Milan:

“Quell’anno il mercato si chiudeva sabato alle 13; il pomeriggio precedente, dopo un mese di contatti e trattative, Galliani mi chiamò dicendo che il presidente aveva detto di non fare l’operazione. Nesta però doveva venire via dalla Lazio, la Juve tre mesi prima ci aveva già provato: offrì 30 milioni; ma la Lazio rilanciò chiedendo anche Tudor, che però in quel momento valeva moltissimo e quindi la richiesta fu rispedita al mittente. Ci riprovarono in altri modi, ma il giocatore voleva solo il Milan. Intanto, dopo 6 ore da quella telefonata, Galliani mi richiamò dicendo che il presidente aveva dato l’ok per chiuderla. Abbiamo fatto tutto in fretta, e la mattina dopo l’abbiamo chiusa”

