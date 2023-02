Il Tempo | Pazza idea di Ciro: “Raggiungo Piola”

La continuità è il segreto per centrare la Champions. Come ha ribadito ieri Tare all’evento “United for Ukraine”, la Champions rimane l’obiettivo primario. L’ottimo lavoro svolto da Sarri è ormai sotto gli occhi di tutti, anche se ancora non si è risolto il problema dei soliti blackout. Sono 17, infatti, i punti persi da una situazione di vantaggio: punti che avrebbero fatto decisamente comodo per la classifica.

Ora sono già due partite che la Lazio sembra aver ritrovato l’equilibrio e, oltre a vincere, non subisce gol, tra l’altro senza Alessio Romagnoli. Ormai in difesa c’è un’identità precisa, tutti conoscono i meccanismi e i movimenti, il risultato non cambia. Nel complesso sono 15 i clean sheet, uno in più rispetto a tutta la stagione passata. Provedel si avvicina al record storico di porta inviolata: dovrà superare Pulici e Marchegiani a 16, poi Idilio Cei a 17.

Nel frattempo, ieri Pedro è stato operato al naso per la frattura scomposta rimediata domenica contro la Salernitana. Non ci sarà, naturalmente, giovedì contro il Cluj, ma si spera che possa farcela per lunedì contro la Samp.

Il Messaggero

