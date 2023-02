Emergenza Lazio, Sarri corre ai ripari: chiamati tre baby per la sfida di domani

La Lazio arriva decimata alla sfida di domani contro il Cluj. Sono diversi gli assenti: Romagnoli (infortunio), Radu (infortunio), Pedro (operazione al naso), Patric (squalificato), Milinkovic (virus gastrointestinale), Zaccagni (febbre). La difesa nello specifico è il reparto più colpito, in quanto domani i centrali disponibili saranno solo Casale e Gila, che con ogni probabilità partiranno titolari. Non ci sarebbero riserve della prima squadra, per questo motivo Sarri ha deciso di correre ai ripari convocando dei ragazzi delle giovanili. Come si è visto dalle storie instagram della Lazio, sono partiti con la prima squadra Fabio Ruggeri, Romano Floriani (difensori centrali) e anche Davide Renzetti (portiere dell’U18). Assente, dunque, anche Federico Magro, portiere della Primavera regolarmente inserito nella lista UEFA come terzo portiere.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: