FORMELLO – Con il Cluj non ci sarà Zaccagni. Tre ballottaggi per Sarri | FOTO & VIDEO

Dopo il consueto riscaldamento iniziale, la squadra ha lavorato dal punto di vista tattico orfana dei tanti titolari. Mattia Zaccagni non partirà per la Romania, anche lui bloccato dall’influenza che aveva colpito Milinkovic-Savic prima di Salerno e Marcos Antonio nei giorni scorsi. Verso la trasferta contro il Cluj, sarà con ogni probabilità Maximiano a difendere i pali come fatto nella gara di andata. La linea a quattro sarà invece composta da Lazzari, Gila Casale e Hysaj, con l’albanese favorito su Marusic per agire sulla fascia sinistra. In mezzo al campo pronto Marcos Antonio in regia, con Luis Alberto e Basic, favorito su Vecino, a muoversi ai lati del brasiliano ex Shakhtar Donetsk. In avanti, data la defezione di Zaccagni, sarà uno tra Cancellieri e Romero a muoversi sulla destra, con l’ex Hellas Verona che parti avanti nel ballottaggio con l’argentino. Immobile invece confermato al centro dell’attacco, con Felipe Anderson alla sua sinistra.

Questa mattina la Lazio è scesa in campo a Formello per l’ultimo allenamento prima della partenza, prevista per il pomeriggio, per la Romania dove affronterà il Cluj per la gara di ritorno.

Ancora assenti Romagnoli, Radu, Milinkovic e Pedro a cui si è aggiunto anche Mattia Zaccagni, il quale è in forte dubbio per la gara di domani.

A un primo Torello e una prima fase atletica la squadra si è spostata sul campo per un lavoro tattico.

