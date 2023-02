Luiz Felipe, tifosi del Betis innamorati del difensore: “Il migliore degli ultimi 30 anni. Abbiamo bisogno di 22 come lui”

Luiz Felipe è alla prima stagione al Betis Siviglia e dire che si sta trovando bene è dire poco. L’account ufficiale del club ha pubblicato oggi un video in cui il difensore parla della sua esperienza spagnola:”Mi trovo bene con tutti i giocatori, con tutta la gente che lavora qui. Tutti i giocatori passati per qui mi hanno parlato molto bene del club. La cosa che mi ha impressionato maggiormente è il tifo: ogni volta che entro in campo e iniziano a cantare mi viene la pelle d’oca. Questo mi emoziona e mi dà carica, è molto importante per me. Sono felice qui, anche la mia famiglia sta bene. Darò tutto per il Betis.”

Sotto i commenti di questo video si possono scorgere tantissimi messaggi dei suoi nuovi tifosi che si dicono totalmente innamorati di Luiz Felipe. Eccone alcuni: “Il miglior centrale che abbiamo avuto in 30 anni”, “Abbiamo bisogno di 22 come lui”, “L’anno prossimo dovrà essere uno dei capitani”, “Il miglior centrale per distacco”, “Questo sì che è un difensore!”

