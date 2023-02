Zarate tranquillizza i tifosi: “L’intervento è riuscito molto bene” – FOTO

“Ciao!! Grazie a tutti per i messaggi di sostegno, per fortuna l’intervento è riuscito molto bene. Voglio ringraziare i dottori Stefano Salvatori, Stefano Lovati e Luigi Novello. Ringraziare anche alla società Cosenza per la vicinanza in questi giorni duri. Cosa posso dire di te, amore mio, che sei la miglior compagna di vitta che potevo scegliere, ti amo e grazie per essere sempre al mio fianco. A presto…”; così l’ex Lazio, e attuale attaccante del Cosenza, Mauro Zarate ha tranquillizzato tutti dopo che ha rimediato un brutto infortunio di gioco. L’argentino ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e dopo gli esami strumentali è stata accertata una lesione del legamento crociato anteriore.

