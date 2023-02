Cluj-Lazio, Sarri nel post partita: “La UEFA non ha rispetto per il calcio e i calciatori. Risolto con Luis Alberto? Il primo passo lo ha fatto lui”

Al termine di Cluj-Lazio, Maurizio Sarri è intervenuto a Lazio Style Channel per commentare la gara di oggi:

“Il campo di oggi era poco rispettoso verso i calciatori, era forse per uno sport simile al calcio. Sapevamo che su questo terreno di gioco sarebbe stato difficile uscire con il nostro palleggio, così abbiamo deciso di cambiare stile di gioco. Casale e Gila hanno fatto una grande partita, ho preferito mettere Casale sul centro-sinistra perché aveva più minuti alle spalle. Siamo soddisfatti della qualificazione perché in queste gare è l’unico obiettivo. Ci dispiace però non aver vinto la partita. Adesso c’è la Sampdoria, da domani vedremo le condizioni di chi non è venuto oggi in Romania per capire se saranno recuperabili o meno”.

In seguito ha parlato anche a SkySport:

“Quando si parla di Uefa sento sempre parlare di rispetto, ma loro di rispetto per il calcio e i calciatori ne hanno veramente poco se permettono di giocare su questi terreni. La rosa è adatta per i due fronti? E’ tutto da vedere, questa sera i giovani hanno fatto una buona partita. Dobbiamo essere fortunati a livello di assenze, abbiamo fatto i conti con parecchi infortunati. Se ho risolto con Luis Alberto? Il passo lo ha fatto lui, ha cominciato ad allenarsi come dico io. E se si allena come dico io poi gioca come vuole lui.”

