Europa & Conference League | Passano anche Fiorentina, Juve e Roma: l’andata degli ottavi della Lazio sarà anticipata

La Lazio ha passato il turno qualificandosi agli ottavi di Conference League, anche se la partita non è stata una delle migliori da vedere. Nonostante ciò, i circa 400 tifosi biancocelesti che erano presenti allo stadio si sono fatti sentire e non hanno smesso un istante di cantare e incitare la squadra. La società, dunque, ha deciso di ringraziarli pubblicamente sui social: “Grazie a tutti i nostri tifosi in trasferta per il vostro meraviglioso supporto.”

💙 Thanks to all of our travelling fans for your amazing support#UECL | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/HKbzfcTaQo — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 23, 2023

