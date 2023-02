Il Messaggero | Lazio, Romero spera in una chance ma ora è caos sul rinnovo

Difendere l’1-0 dell’andata per passare agli ottavi di Conference senza almeno 4 titolari e uno che lo sarebbe stato in Romania. Sarri questa sera affronta il Cluj ma, prima di decidere la formazione, deve fare la conta degli assenti. Che sono tanti e anche imprevisti: ben 6, compreso lo squalificato Patric e Radu fuori ormai da settimane. Nella lista, altri nomi illustri: Romagnoli che è out da 10 giorni per una lesione muscolare e può tornare con la Sampdoria in campionato, Pedro che si è operato al naso lunedì e dovrebbe tornare tra pochi giorni e soprattutto Milinkovic, che dopo 3 giorni pieni di influenza e gastroenterite ieri ha svolto solo qualche esercizio in palestra. Anche lui da venerdì sarà in gruppo.

A sorpresa poi non c’è Zaccagni. Una defezione dell’ultima ora, a causa della febbre alta, che ha complicato i piani di Sarri in attacco. Senza Pedro e l’ex Verona, sarà un’occasione d’oro per i due baby Romero e Cancellieri: uno partirà titolare, l’altro subentrerà a gara in corso. L’argentino, avanti nelle gerarchie, è favorito.

È riuscito a partire invece Marcos Antonio, anche lui però debilitato per lo stesso problema intestinale di Milinkovic. La sfortuna continua a perseguitare il brasiliano ex Shakhtar, che oggi avrebbe potuto giocare dall’inizio, come fece all’andata per poi uscire dopo 15 minuti per l’espulsione di Patric. A centrocampo, allora, spazio a Vecino, Cataldi e Basic. L’unico ballottaggio è quello tra Marusic e Hysaj per giocare a sinistra in difesa. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

