MOVIOLA – Dubbio sull’ammonizione di Immobile per simulazione nel primo tempo

Quest’oggi si è giocato il ritorno degli spareggi di Conference League con la Lazio che ha fatto visita al Cluj in Romania. All’andata i biancocelesti hanno vinto in 10 per 1-0, un presupposto che poteva rendere agitato questo ritorno, specie dopo le polemiche arbitrali in merito proprio al rosso dato a Patric. L’arbitro designato per la gara di oggi era il tedesco Felix Zwayer. La sua gestione della gara è stata lineare nel primo tempo, con alcuni cartellini gialli giusti e un unico dubbio al 37esimo sull’ammonizione per simulazione al capitano Ciro Immobile. In quel caso, infatti, un tocco sembra esserci ma non ci sono delle immagini chiare che possono chiarire la situazione. Un giallo che, tuttavia, sembra forzato.

Nel secondo tempo continua la sfilza di ammonizioni, che al 77esimo portano anche all’espulsione di Muhar per il fallo fatto a Immobile, bravo come sempre a lottare e a guadagnarsi palloni e falli a favore. Entrambi i gialli, in questo caso, nascono da falli tattici. Il resto della partita vede una gestione di gara tranquilla.

