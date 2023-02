Il Tempo | Pedro in maschera, tornano Sergej e Zaccagni

Come riportato da Il Tempo, Pedro indosserà una doppia maschera a seguito dell’intervento chirurgico al setto nasale. Il suo ritorno in campo è vincolato dalle scelte di Sarri che potrebbe impiegarlo già lunedì nella prossima gara di campionato.

La decisione è vincolata anche dalle condizioni di Zaccagni, alle prese con un problema gastrointestinale. Stessa sorte anche per Milinkovic: il suo impiego contro la Samp appare scontato, a patto che torni ad allenarsi già oggi. Ci vorrà qualche giorno in più invece per Romagnoli, che punta al rientro per Napoli.

