Morte Maurizio Costanzo, il cordoglio della Lazio: il comunicato del club

Attraverso un proprio comunicato rilasciato sul sito ufficiale del Karlstad Football, club del quale è collaboratore, l’ex tecnico biancoceleste Sven Goran Eriksson ha dichiarato di limitare per il momento i propri doveri pubblici, a causa dei suoi problemi di salute:

“Io, Sven-Garan Eriksson, ho deciso, a causa di problemi di salute che sono sotto esame, di limitare i miei doveri pubblici per il momento. Mi concentrerò ora sulla salute, sulla famiglia e sugli assegni limitati per il Karlstad Football. Vi ringrazio per tutto il sostengo gli amici e i contatti del calcio e chiedo loro di rispettare la mia decisione e la mia privacy”.

