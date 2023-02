SERIE B | Lazio Women-Ternana: la designazione arbitrale

Prova di livello per le ragazze della Lazio Women Under 15 nel derby contro le giallorosse. Nella prima fase interregionale del campionato U15, la squadra allenata da mister Tiziano Mattioli ha ottenuto un punto prezioso grazie alla rete della giovanissima Rebecca Rosselli. Finisce quindi 1-1 la sfida in trasferta per le aquilotte, che tolgono pesanti punti alle pari età della A.S.Roma. Un traguardo importante che evidenzia la crescita del settore giovanile femminile della Lazio. Nel prossimo impegno le ragazze dell’Under 15 se la vedranno con il Chieti: l’incontro andrà in scena al Green Club, domenica 19 febbraio alle ore 15:00. Le due compagini che si prenderanno i primi posti del torneo, giocheranno poi per lo scudetto di categoria.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: