Sorteggio ottavi Conference League: ecco l’avversaria della Lazio

Alle ore 13:00 a Nyon si sono tenuti i sorteggi per gli ottavi di UEFA Conference League. La Lazio, che ha passato il turno grazie al successo in casa per 1-0 e al pareggio in trasferta per 0-0 contro il Cluj, potrà essere sorteggiata contro una di queste squadra: AZ Alkmaar (OLA), Djurgarden (SVE), Basaksehir (TUR), Nizza (FRA), Sivasspor (TUR), Slovan Bratislava (SVK), Villarreal (SPA), West Ham (ING). L’andata della sfida di coppa per i biancocelesti, si giocherà il 7 marzo alle ore 18:45 all’Olimpico, il ritorno invece sarà giovedì 16 marzo alle ore 21:00.

Di seguito tutti i sorteggi:

AEK Larnaca (CIP) – West Ham (ING)

Fiorentina (ITA) – Sivasspor (TU

– Sivasspor (TU Lazio (ITA) – AZ Alkmaar (NED)

– AZ Alkmaar (NED) Basilea (SVI) – Slovan Bratislava (SVK)

Sheriff (MDA) – Nizza (FRA)

Gent (BEL) – Istanbul Basaksehir (TUR)Anderlecht (BEL) – Villarreal (SPA)

Lech (POL) – Djurgarden (SVE)

