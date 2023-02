Targa Lenzini, lo sfogo della nipote: “Chi ha compiuto questo gesto è solo un vile, la Roma dovrebbe scusarsi” – FOTO

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, Federica Lenzini nipote dell’ex presidente della Lazio Umberto, si è espresso in merito all’atto di vandalismo che riguarda la targa dedicata allo storico patron dello Scudetto inaugurata due giorni fa nel parco a lui intitolato a Val Cannuta. La targa dopo essere stata imbrattata con colori giallorossi il giorno dopo l’inaugurazione, questa mattina è stata ritrovata con un foro. “L’As Roma dovrebbe scusarsi per quello che sta succedendo alla onorificenza data dalla Capitale a un uomo che non solo è stato il più grande presidente della Lazio, ma ha costruito gran parte degli edifici a Roma negli anni 70. Forse qualche romanista vive in case costruite da Lenzini o il padre è stato un operaio di mio nonno. Chi ha compiuto questo gesto è solo un vile. Noi abbiamo un altro dna. Questione di stile”. Queste le parole di Federica Lenzini.

Di seguito il post sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Lenzini (@federica_lenzini)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: