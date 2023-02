PRIMAVERA 2 | La Lazio ospita la Reggina per mantenere il primo posto

Una Lazio che ha finalmente preso il via contro l’ultima della classe: la Reggina. Una gara che, chiaramente, non va sottovalutata alla luce della pazzia che questo campionato ci sta riservando. Basti pensare ai biancocelesti primi a +2 dalla seconda dopo una partenza bruttissima che rischiava di pregiudicare anche questa stagione condannando la Lazio Primavera a un’altra stagione in seconda fascia. Invece non solo la china è stata rialzata: si sta facendo un percorso con cui pian piano si punterà a raggiungere l’obiettivo che lo scorso anno è saltato per poco. Dopo il pareggio per 1-1 con l’Ascoli, i biancocelesti hanno collezionato tre vittorie consecutive segnando in tutto 7 reti e non subendone nemmeno una. Numeri importanti che stanno, di fatto, dando importanza a quanto si sta facendo. La Lazio non perde infatti da 12 gare.

La Reggina – Tutt’altra musica per quanto riguarda gli avversari: in questa stagione la Reggina sta infatti faticando ed è a rischio retrocessione. L’ultima vittoria risale a tre gare fa quando in casa hanno superato l’Imolese per 1-0. Sono poi seguite due gare, entrambe perse per 2-0, contro Perugia e Crotone. Prima dell’ultima vittoria, di fatto, l’ultimo successo della Reggina risale alla terza giornata, quando vinsero in casa contro il Perugia per 1-0. La giornata successiva, contro il Crotone, portarono a casa un pareggio per 2-2 dando così vita a un buon bottino di 8 punti in 4 giornate, salvo poi iniziare un brutto percorso, proprio contro la Lazio perdendo 0-2, che li porterà all’attuale ultima posizione. La Lazio, dunque, ha l’obbligo di mantenere la prima posizione affrontando una squadra difficile che vorrà uscire dall’oblio.

