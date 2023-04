CorSera | Lazio, quattro gare su sette fuori dove Sarri va meglio

Dopo le polemiche, e le decisioni discutibili prese durante Lazio-Torino, Davide Ghersini tornerà in campo, ad arbitrare a metà maggio, in serie B, riporta il Corriere dello Sport. Il designatore Rocchi non è rimasto soddisfatto della sua prova, per questo, il direttore di gara di Genova, sarà fermato: non arbitrerà più in serie A, in serie B rientrerà dopo due turni di stop, in quella che sarà la penultima giornata. In mezzo, qualche quarto uomo, qualche VAR o AVAR.