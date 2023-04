Inter-Lazio, i diffidati in casa biancoceleste: tutti i giocatori a rischio squalifica

Nel prossimo incontro di campionato la Lazio affronterà l’Inter in trasferta al Meazza. Un incontro duro per la squadra di Sarri, chiamata però a reagire dopo la sconfitta subita in casa contro il Torino per 0-1. Un fattore su cui i biancocelesti dovranno prestare particolarmente attenzione nella gara contro i nerazzurri, riguarda la questione diffidati. I giocatori attualmente a rischio squalifica in casa Lazio sono due: Matteo Cancellieri e Alessio Romagnoli. Entrambi rischiano, in caso di ammonizione, di saltare le prossime gare in programma contro il Sassuolo prima e il Milan poi. Il primo, quasi certamente non partirà dal primo minuto contro l’Inter, a differenza del difensore che invece fa sempre parte dell’11 titolare.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: