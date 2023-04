La moglie di Cataldi dopo il rinnovo: “Il sogno da bambino che diventa realtà” – FOTO

La moglie di Danilo Cataldi, fresco di rinnovo, Elisa Liberati ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con delle parole dedicate proprio al centrocampista biancoceleste. “Amore mio,è arrivato un altro tassello di un puzzle di cui ancora non si conosce la grandezza. Del resto, non è dato sapere in anticipo quali progetti abbia Dio per noi, ma chi crede con forza, chi ha fede, sa già che quei progetti sono grandi e bellissimi.m E tu,non hai mai smesso di crederci,nonostante tutto,nonostante le mille avversità, sei andato avanti per la tua strada,e quanta strada aggiungerei, ed infine hai buttato giù tutti gli ostacoli… Sei un esempio di forza e determinazione, oltre ad essere la persona migliore che io abbia mai conosciuto in questa vita. Sei anche la trasfigurazione della parola Lazialitá,il sogno di ogni bambino diventato realtà. Sei speranza. E sai, per me tutto questo non è una sorpresa! Te lo meriti amore mio,questa è la tua casa,la tua famiglia, e tale resterà!”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: