Aggiornato il sito della Lazio: le nuove sezioni

La nuova comunicazione della Lazio sta compiendo passi da gigante. Dopo l’apertura del canale TikTok avvenuta qualche mese fa, ecco che il canale tv ufficiale, Lazio Style Channel, può essere visto in modo gratuito. LSC è sempre stato disponibile su Sky, dunque una piattaforma a pagamento, ma da oggi le cose cambiano. Come annunciato nel pomeriggio, la Lazio ha aggiornato il proprio sito ufficiale e con esso anche l’App per cellulari (per ora solo iPhone) e oltre ad avere nuova grafica e nuove sezioni, si ha la possibilità di registrarsi. In seguito alla registrazione si sbloccherà in automatico la sezione “live” e quindi la possibilità di guardare Lazio Style Channel o ascoltare Lazio Style Radio direttamente dall’App o dal sito.

