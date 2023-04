Dal Messico: “La Lazio ha offerto 20 milioni per Giménez, stella del Feyenoord”

Secondo quanto riportato da mexico.antena2.com, la Lazio non solo avrebbe messo gli occhi su Santiago Giménez, ma avrebbe anche già offerto 20 milioni per accaparrarselo. Giménez non è un nome nuovo, dal momento che la Lazio ci ha giocato contro ben due volte quest’anno: l’attaccante argentino naturalizzato messicano, infatti, è la punta del Feyenoord, colui che in Lazio-Feyenoord 4-2 ha siglato i due gol avversari. Dal Messico riferiscono che, vista l’ottima stagione che sta disputando in Olanda (20 gol alla sua prima stagione), sul 22enne sono piombati gli sguardi di mezza Europa, tra cui appunto anche quelli della Lazio. Se l’affare con i biancocelesti non dovesse andare in porto, ci sarebbero Inter e Atletico Madrid alla finestra.

