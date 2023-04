Il Tempo | Cataldi al centro della Lazio di Sarri

Un sogno diventato realtà. Questa la frase della Lazio per promuovere sui propri canali social il rinnovo di Cataldi. Un accordo che sa di permanenza a vita nella squadra del suo cuore. Danilo in biancoceleste fino al 2027, adesso è ufficiale. Fino a quando di anni ne avrà 33, lui, che ha dato i primi calci nella scuola calcio dell’Ottavia prima di entrare a far parte del settore giovanile laziale. Un legame indissolubile, anche quando è andato in giro a fare esperienza. Prima in Serie B con il Crotone, poi con le parentesi al Genoa e al Benevento. Un momento del genere serve anche a guardarsi indietro, a quello scudetto vinto da protagonista con la Primavera, per non parlare dell’esordio in prima squadra il 18 gennaio con Pioli alla guida, sostituendo Marco Parolo all’81° minuto della partita persa, per 0-1, contro il Napoli.

L’emozione più grande forse sempre in quella stagione, quando il 9 marzo 2015, nella vittoria casalinga per 4-0 contro la Fiorentina, indossa per la prima volta la fascia da capitano dopo l’uscita di Stefano Mauri, divenendo così il più giovane calciatore ad aver indossato la fascia nella Lazio. Sono passati otto anni da quel giorno. In mezzo ci sono stati due trofei portati a casa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana (suo il gol del 3-1 contro la Juve a Riad), le rete nel derby finito 3-0 e la fascia indossata in occasione della stracittadina d’andata di quest’anno.

Tutta questa strada per arrivare alla firma sul contratto che adesso è nero su bianco. Si attendeva da tempo, ieri c’è stato anche lo scatto per immortalare il momento. Uno sguardo che riesce a trattenere a stento l’emozione per un giorno che difficilmente cancellerà dalla sua memoria. Una settimana che si preannuncia comunque molto particolare per il classe 1994. Dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Torino, Cataldi tornerà titolare contro l’Inter di Simone Inzaghi. Uno dei primi a dargli fiducia, anche se poi il salto vero e proprio è arrivato con Sarri in panchina.

Intanto ieri la squadra è tornata ad allenarsi dopo la giornata libera concessa dal tecnico. Nonostante sia sceso in campo contro il Toro, le condizioni di Immobile sono da monitorare giorno dopo giorno. Nel caso dovesse dare buone risposte, sarà di nuovo lui a guidare l’attacco con Felipe Anderson e Zaccagni. Capitolo biglietti, già esauriti i 4300 tagliandi destinati ai tifosi laziali per il settore ospiti di San Siro. Il Tempo/Daniele Rocca

