La Repubblica | Ciro, Sergej, Luis la sfida a Inzaghi dei suoi ex pupilli

Durante il recupero è rimasto a terra dolorante per qualche minuto. E al triplice fischio, sabato sera con il Torino, Zaccagni si è accasciato sul prato dell’Olimpico con i medici intorno a lui per curare la caviglia destra. Tre giorni dopo, anche se fin da subito non è filtrato alcun allarme, a Formello possono tutti tirare il fiato: Zaccagni è recuperato, ieri ha svolto l’allenamento per intero e ci sarà senz’altro domenica nel lunch match di San Siro contro l’Inter.

L’Inter è l’unica big del campionato a cui non ha ancora staccato una freccia, l’arciere biancoceleste. Non ha graffiato, all’andata all’Olimpico, vuole farlo a San Siro per aggiornare la collezione delle ‘vittime’ illustri: Napoli (un gol), Milan (un gol e un assist), Roma (un gol), Juventus (un gol e un assist) e Atalanta (un gol). Anche l’anno scorso non è finito in alcun tabellino, Zaccagni, che ha affrontato i nerazzurri in 3 occasioni: prima con il Verona e poi le due con la Lazio

Sarà una gara determinante quella di domenica, uno scontro diretto con vista Champions a 7 giornate dal termine. Per questo i tifosi della Lazio non lasceranno sola la squadra di Sarri: i biglietti per il settore ospiti sono esauriti già da settimane e sono stati acquistati da 4361 laziali. Visto il rapporto tra le tifoserie, lecito pensare che ci saranno altri tifosi biancocelesti in altri settori a San Siro. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

