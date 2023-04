CdS | Romero ormai è ai titoli di coda

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, con quasi ogni probabilità Romero lascerà la Lazio a parametro zero. Con il manager Ramadani, che chiedeva un pagamento di 5 milioni per il rinnovo, non ci sono stati più contatti, dunque il prolungamento del contratto è bloccato. Lotito ha considerato l’operazione troppo costosa e Sarri non ha insistito più di tanto. Per il calciatore era pronto un rinnovo di 4/5 anni a 1 milione di euro a stagione, più del doppio di quanto percepisce attualmente. Sarri e Romero si stimano a vicenda e l’attaccante ha sempre manifestato la volontà di rimanere alla Lazio, ma gli intoppi tra Lotito e il suo procuratore hanno fermato tutto. L’addio alla Lazio potrebbe esser anticipato dalla convocazione in Nazionale per il Mondiale U20 che inizierà il 22 maggio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: