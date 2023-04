CdSera | Zaccagni e Anderson, altri rinnovi in arrivo

Sette partite per provare a raggiungere la Champions e quindi guadagnare subito 50 milioni da spendere nel prossimo mercato. La Lazio ha diversi punti di vantaggio e in caso di arrivo a pari punti ha gli scontri diretti a favore con la Roma, alla pari con Atalanta (ma migliore differenza reti) e a sfavore con la Juventus. Con Inter e Milan per ora si hanno due vittorie, ma in soli 7 giorni si giocheranno entrambi i ritorni fuori casa. Il calendario, infatti, appare pericoloso per le prossime tre sfide ma più di speranza nelle ultime quattro, almeno sulla carta (Inter, Sassuolo, Milan, Lecce, Udinese, Cremonese, Empoli). La Lazio ora è a quota 61 punti, bisogna arrivare almeno a 72 per stare tranquilli. A livello fisico la Lazio sta bene, lo dimostrano i 22 punti conquistati su 24 a disposizione tra marzo e aprile, prima della sconfitta di sabato.

Il Tempo

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: