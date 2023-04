Coppa Italia, la Fiorentina conquista la finale

Con uno 0-0 ottenuto davanti ai propri tifosi, la Fiorentina passa il turno contro la Cremonese e stacca il biglietto per la finale di Coppa Italia: saranno infatti i viola ad affrontare l’Inter. Forte dello 0-2 ottenuto all’andata a Cremona, la Fiorentina gioca una gara attenta e solida, senza concedere pericoli per l’intera gara. Nel secondo tempo i viola cercano insistentemente il vantaggio, senza riuscire a trovare la via del gol. Bisogna risalire alla stagione 2013-2014 per citare l’ultima volta che la Fiorentina ha raggiunto una finale di Coppa Italia: in quell’occasione, i viola persero all’Olimpico contro il Napoli.

