FORMELLO – Lavoro tattico per i biancocelesti. Per Marusic gestione nel finale

Prosegue a Formello la preparazione della Lazio in vista del match di domenica contro l’Inter, con Fares unico assente della doppia seduta odierna.

In mattinata la squadra ha lavorato divisa per reparti, con i difensori che, assieme a Provedel, Cataldi e Marcos Antonio, hanno lavorato assieme a Sarri sulla fase tattica, con celesti e rossi divisi in un cinque contro cinque. Con Martusciello invece centrocampisti e attaccanti, che hanno svolto azioni con conclusioni in porta, prima di sfidarsi su conclusioni alle traverse e rigori.

Nel pomeriggio il gruppo ha effettuato un lungo lavoro di natura tattica, che ha preceduto la consueta partita a campo ridotto, che ha concluso la seduta pomeridiana.

