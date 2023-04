GdS | Lazio su Nzola: adesso è lui in pole position come vice-Ciro

L’assenza di Ciro quest’anno si è fatta sentire e, seppur Felipe Anderson non abbia sfigurato come falso nueve, è evidente che sarebbe servito un vero vice-Immobile. L’anno prossimo non dovrà più crearsi una situazione simile ed è per questo che la società sta pensando ad una riserva adatta. Qualcuno arriverà di sicuro, ma se ci si qualificasse in Champions dovrà essere un nome di un certo livello. Sarri preferirebbe un italiano o uno straniero che conosce già la Serie A e infatti in pole position ci sarebbe Pinamonti, ma è difficile da prendere perché appena riscattato dall’Inter per 20 milioni.

Ecco che così nelle ultime ore, come riporta la Gazzetta dello Sport, è emerso anche il nome di Nzola dello Spezia. Compirà 27 anni ad agosto e gioca in Italia da sette anni. Quest’anno è il migliore in quanto a marcature, avendo realizzato già 15 gol. Il suo prezzo non è inferiore a 10-15 milioni di euro, ma potrebbe essere una soluzione interessante per Sarri perché oltre a giocare al posto di Immobile potrebbe giocare insieme a lui. Ciò non significa però che la pista Pinamonti verrà abbandonata.

Soluzioni alternative ed economiche sono sempre quelle di Jutglà e Sallai: uno dei due potrebbe arrivare in aggiunta a Nzola/Pinamonti in caso di Champions.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: