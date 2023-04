Il Messaggero | Sarri e Inzaghi, futuro incrociato: priorità al progetto di Lotito, ma l’Inter punta Sarri per l’anno prossimo

I destini di Sarri e Inzaghi sembrano continuare a incrociarsi e domenica alle 12.30 ci sarà uno scontro diretto decisivo. L’Inter è attualmente sesta a 54 punti, a -7 dalla Lazio seconda. Sarri dalla sua ha il bilancio al positivo, avendo battuto 6 volte su 10 Inzaghi, ma ora deve sfatare il tabù San Siro: con Juve e Napoli ha vinto 4 volte, con la Lazio ne ha perse 3 su 3.

Per raggiungere la posizione classifica in cui si trova ora, Sarri ha pagato dazio nelle Coppe, proprio come Inzaghi nel 2019. Dal piazzamento finale della Lazio e delle milanesi può dipendere il futuro degli allenatori: il biancoceleste vuole restare, ma il mercato e il credito che avrà il tecnico dipenderà dalla Champions. Ha ricevuto garanzie da Lotito, la rivoluzione (anche nella comunicazione) è iniziata, ma Tare è ancora in bilico e se Sarri riuscisse a qualificarsi in Champions vorrà sicuramente essere ascoltato.

Come scrive il Messaggero, però, l’allenatore biancoceleste è corteggiato dal Nord Italia: il Milan ha fatto un sondaggio, ma chi potrebbe pensarci seriamente è l’Inter nel caso in cui Inzaghi non dovesse centrare il quarto posto e arrivare in finale di Champions. Non solo in Italia, anche Tottenham, Newcastle e Everton hanno messo gli occhi su Sarri.

