SERIE A | Inter-Lazio, la designazione arbitrale

La 32° giornata di Serie A si aprirà domani, venerdì 28 aprile, con gli anticipi tra Lecce-Udinese e Spezia-Monza. La Lazio sarà impegnata domenica, alle ore 12:30, nel big match contro l’Inter. Partita importantissima in chiave Champions League. In vista del match in programma allo Stadio San Siro di Milano, la designazione arbitrale ha scelto Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, come arbitro della gara tra nerazzurri e biancocelesti.

L’arbitro Guida ha già diretto la Lazio in 24 occasioni e, il bilancio, è di poco favorevole ai biancocelesti. Come riporta il sito ufficiale della Lazio infatti, nove sono state le vittorie, sette i pareggi ed otto le sconfitte. Nella passata stagione, il fischietto di Torre Annunziata ha diretto in tre occasioni la Lazio: vittoria nel derby d’andata contro la Roma per 3-2, pareggio per 2-2 in quel di Bergamo contro l’Atalanta e sconfitta all’Olimpico contro il Milan, 1-2 il risultato finale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: