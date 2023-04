CdS | Fazzini, il baby preferito da Sarri per il futuro

Come riportato dal Corriere dello Sport, Jacopo Fazzini è l’ennesimo gioiellino sfornato dall’Empoli già segnalato e apprezzato da Maurizio Sarri come possibile scommessa per il centrocampo della Lazio. Per il classe 2003 finora 18 presenze stagionali, 17 in campionato, 5 dall’inizio.

L’idea non dispiacerebbe soprattutto se dovesse partire Basic, poco utilizzato nel 2023. Tuttavia, gli obiettivi estivi si delineeranno una volta tagliato o meno il traguardo Champions. Cancellieri potrebbe essere una pedina di scambio, il suo cartellino entrerebbe in ballo se la Lazio affondasse il colpo per Berardi del Sassuolo. Sono ancora in corso le valutazioni per l’ex Verona che potrebbe partire in prestito: l’Empoli rientra nelle opzioni, essendo il suo agente Minieri in ottimi rapporti con il ds Accardi.

