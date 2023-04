CorSera | Milinkovic vede il nerazzurro, è una sentenza

Come riportato da Leggo, domenica Inzaghi avrà dalla sua il pubblico di San Siro: si tratta del terzo sold out di fila dopo Benfica e Juve, e tutti i titolarissimi.

In attacco si rivedrà la Lu-La dal 1° minuto. A centrocampo Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco. In difesa Darmian, Acerbi (alla prima da ex) e Bastoni a protezione di Onana. Nella Lazio, invece, tornerà titolare Ciro Immobile. Ai suoi lati di Felipe Anderson e Zaccagni, con Pedro pronto a subentrare. In mezzo al campo solo certezze con il trio formato da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. In difesa Hysaj e Marusic esterni, Romagnoli e uno tra Casale e Patric al centro. In porta Provedel, che vuole cancellare l’errore contro i granata. Sarri a caccia della vittoria numero 150 in A.

