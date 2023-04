FORMELLO – Lavoro tattico per i biancocelesti. Dubbi in difesa per Sarri

Manca sempre meno al prossimo match di campionato della Lazio, che vedrá i biancocelesti impegnati a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, gara in programma domenica alle 12.30. Fares è l’unico assente della mattinata, in una seduta iniziata con torello, attivazione atletica ed esercitazioni a base di rapidità. In seguito è stato il momento di un lavoro di carattere tattico, dal quale Radu e Bertini sono stati esclusi, con la classica partita a campo ridotto che ha concluso l’allenamento.

Verso la sfida di Milano, diversi dubbi per Sarri. Con Provedel tra i pali, pronta la linea a quattro composta da Marusic e Hysaj sugli esterni, con Romagnoli affiancato da uno tra Patric e Casale, con il centrale ex Hellas che potrebbe tornare dal primo minuto dopo i problemi di La Spezia e la panchina contro il Torino. In mediana pronto Cataldi, che torna dall’inizio dopo aver scontato la squalifica contro i granata, con Milinkovic e Luis Alberto pronti a supportarlo. In avanti da capire se le condizioni di Immobile consentiranno all’attaccante partenopeo di partire dal primo minuto, con Zaccagni e Felipe Anderson a completare il tridente offensivo. Questa l’opzione più probabile, mentre l’alternativa vedrebbe Pedro al posto di Immobile, con Felipe Anderson spostato al centro dell’attacco.

