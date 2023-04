Il Messaggero | Marusic è affaticato Lazzari chiede spazio e ora aspetta Simone

Come riportato da Il Messaggero, fuori Lazzari per scelta tecnica in 6 delle 16 partite di Serie A nel 2023, altro che la titolarità indiscussa dei primi mesi stagionali coronata dal rinnovo fino al 2027 firmato a novembre. Da lì il numero 29 ha trovato spazio nelle coppe mentre in campionato dopo il pareggio con l’Empoli è partito titolare solo contro Sampdoria, Bologna e Monza.

Per l’ex Spal sarebbe importante mettersi in mostra a San Siro di fronte a quell’Inzaghi che tanto lo ha voluto nella Capitale. Il feeling con Simone non si è mai affievolito, per questo Manuel lo riabbraccerebbe volentieri seguendo le orme di Acerbi (per il quale l’Inter chiederà uno sconto) e finanziando il mercato estivo della Lazio. Nel presente invece avrà altri due giorni per convincere Sarri, che però difficilmente apporterà modifiche in difesa se non quella di Casale al posto di Patric.

Intanto Sarri spera di potersi godere una prestazione importante e senza errori arbitrali. Guida, designato per dopodomani alle 12.30 a San Siro, non fa presagire bene: diverse le polemiche in alcune partite da lui precedentemente gestite, tra cui il primo derby del Comandante. A Milano per Guida sarà il suo primo incrocio stagionale con la Lazio.

