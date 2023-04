Serie A, ecco anticipi e posticipi fino alla 36esima: gli orari della Lazio

Mancano sempre meno giornate al termine della Serie A, con gli ultimi scontri diretti pronti a determinare il cammino delle tante squadre. Pochi minuti fa, la Lega ha ufficializzato gli orari delle partite in programma alla giornata 35 e 36. Per ciò che riguarda la 35esima di campionato, la Lazio aprirà la giornata, scendendo in campo venerdì 12 maggio alle 20.45, nella sfida casalinga contro il Lecce. Nella giornata successiva, gli uomini di Sarri saranno invece impegnati in trasferta contro l’Udinese: il match è in programma domenica 21 maggio, alle 20:45.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: