Serie A, Napoli-Salernitana ufficialmente rinviata: ecco quando si giocherà

Come riportato da Il Tempo, rivoluzionato il sito biancoceleste che permetterà a tutti coloro che si registreranno di poter vedere Lazio Style Channel. Una delle nuove sezioni è quella di Lazio Style World dove sono già presenti estratti di interviste e highlights dell’ultima gara con il Torino.

In vista del prossimo match contro il Sassuolo la società ha reso noto il prezzo dei biglietti: sarà possibile acquistare due tagliandi interi in Tribuna Monte Mario alla tariffa ridotta di 99 euro.

Invece, gli Ultras Lazio hanno fatto sapere che alla vigilia del big match contro l’Inter sfideranno in una partita di calcio il gruppo della “Curva Nord 69“: appuntamento fissato al Chiringuito di Carugate in via Ginestrino 57 alle ore 15.

