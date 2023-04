Accademia Lazio C8 Centro, conquistata la Serie A2 – FOTO

Attraverso un post pubblicato sui propri canali ufficiali, la S.S. Lazio C8 ha comunicato che L’Accademia Lazio C8 Centro ha conquistato la promozione alla Serie A2.

Di seguito il contenuto del post con le parole di alcuni protagonisti:

“Tre grandi gol del solito formidabile Matteo Matera e una grande parata su calcio di rigore, in un momento decisivo del match, del portiere biancoceleste Simone Capitani hanno consentito a Cereda e compagni di battere i Panthers e conquistare la Serie A2.

Un grandissimo lavoro quello fatto dal Mister Marco Pellegrini, che gronda felicità ai microfoni di Aquil8News: “Sono molto contento. Abbiamo iniziato a crederci a metà stagione e abbiamo centrato l’obiettivo. Quest’anno avevamo una rosa di 20 ragazzi circa, qualcuno si è perso, qualcuno è rimasto, e con chi ha scelto di restare il rapporto è stato ottimo.

Non abbiamo sfigurato con nessuna squadra, anzi, con la prima in classifica non abbiamo mai perso e onestamente resta grande il rimpianto per la Coppa Italia. È stata un’annata stupefacente, vi basti pensare che abbiamo perso solo due partite in tutto il campionato nonostante assenze importanti per infortunio come quelle di Belsito e Maggi. Con i Panthers avevamo perso due settimane fa ma ieri i miei ragazzi hanno messo cuore e mentalità ed è stata una vittoria meritata. Dico grazie e faccio un grande applauso a tutta la Società, ai presidenti Liguori e Buttaroni, e in particolar modo al nostro Direttore Tecnico perché l’attaccamento e l’organizzazione che ha portato nella nostra Accademia è la luce per tutti quanti.

E poi, vabbè, un grazie me lo dico anch’io.

Ora testa alla prossima stagione.”

Grande protagonista della gara, Simone Capitani: “Felice di aver parato il rigore che è valso la promozione in A2; da lì in poi partita impeccabile di tutta la squadra.

È un’emozione indescrivibile!

Grazie di cuore alla squadra e al mister Marco Pellegrini che hanno creduto in me.”

