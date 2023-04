CdS | Anche Gimenez in corsa per il ruolo di vice Immobile

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio mette gli occhi sul 22enne del Feyenoord Santiago Gimenez che aveva segnato una doppietta nel match di andata di Europa League all’Olimpico (4-2), s’era ripetuto in Olanda al ritorno (1-0).

Il possibile vice Immobile ha collezionato 28 presenze in Eredivisie, 12 gol e 3 assist. Cinque reti in Europa League in 9 presenze. Tre firme anche nella Coppa olandese in 4 presenze totali. Ha un contratto fino al 2026, l’interesse della Lazio è confermato, piace anche a Milan e Atletico Madrid. In Messico è stato scritto che la Lazio avrebbe pronta un’offerta di 18 milioni.

Gimenez è un nome da tenere a mente per quanto il costo sia un ostacolo. Ieri ha parlato il padre, gli fa da procuratore, si chiama Christian Gimenez, ecco cosa ha detto a ESPN: «Sarà difficile dire di no se un club si presenterà con trenta milioni di euro per Santiago, sarebbe un’offerta ghiotta per il Feyenoord. Lui sa dell’interesse di grandi club come Atletico Madrid, Siviglia, Inter e Lazio. A me piacerebbe che rimanesse al Feyenoord per un altro anno, per poter crescere ulteriormente. Comunque sia, Santiago ha un contratto. Siamo tranquilli, lui è felice al Feyenoord. Non c’è ancora nulla di concreto».

