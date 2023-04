CONFERENZA SARRI – “Giornata apparecchiata contro di noi, rimandiamo i festeggiamenti con collettivo e convinzione”

Nella 32esima giornata di Serie A la Lazio affronterà l’Inter in trasfera. Alle ore 12:30 di domenica 30 aprile, i biancocelesti sfideranno a SanSiro la squadra dell’ex Simone Inzaghi, la quale viene dal successo ottenuto in settimana contro la Juventus per 1-0 che è valso la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Ancora prima, i campionato, i nerazzurri hanno espugnato la trasferta di Empoli vincendo per 0-3 e ora si preparano ad affrontare una diretta concorrente per la zona Champions League. La squadra di Sarri invece, viene dalla sconfitta in Serie A subita in casa contro il Torino, gara che ha generato diverse polemiche per via della direzione arbitrale di Ghersini. Quella contro l’Inter, sarà una grande occasione di rivalsa per la Lazio, anche e soprattutto per la classifica.

L’INTER – Quella dei nerazzurri è una stagione di alti e bassi, fatta di alcuni successi ed obbiettivi raggiunti e alcuni risultati inaspettati. L’andamento in campionato non è quello che tifosi e Società si aspettano dalla squadra, che attualmente occupa la sesta posizione in classifica anche se a meno due dal quarto posto. Tuttavia, i paralleli percorsi in Coppa Italia e in Champions League rappresentano il vero successo stagionale per la squadra di Inzaghi. In Coppa, l’Inter ha raggiunto da poco la finale dopo aver battuto la Juventus in entrambi gli incontri di semifinale. Nella sfida che vale trofeo, i nerazzurri incontreranno la Fiorentina, che ha superato il doppio confronto con la Cremonese. In Champions invece, l’Inter vanta il raggiungimento della semifinale del torneo, che mancava da ben 13 anni. Un traguardo molto importante per la Società e per i tifosi, che avrà ancora più importanza visto che la sfida sarà contro i rivali stracittadini del Milan.

LA FORMAZIONE (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; L. Martinez, Lukaku. All.: Inzaghi.

LA STELLA – Lautaro Martinez è sicuramente l’elemento da tenere d’occhio dell’attacco nerazzurro. In assenza del miglior Lukaku durante l’arco della stagione, l’argentino si è caricato la squadra sulle spalle contribuendo in più di un’occasione ai successi del club. Sono 19 finora le reti segnate dal ‘Toro’, molte delle quali decisive. Le sue incursioni, i suoi colpi e la sua cattiveria agonistica potrebbero mettere in difficoltà il reparto arretrato della Lazio. Da menzionare anche le prestazioni del centrocampista Nicolò Barella, vero e proprio punto di riferimento in mezzo al campo per quantità e qualità.

IL PRECEDENTE – L’ultimo incontro tra Lazio e Inter avvenuto a SanSiro risulta a favore dei nerazzurri. Il 9 gennaio del 2022 i biancocelesti persero per 2-1: in quell’occasione, fu la squadra di Inzaghi a trovare il vantaggio con Bastoni, risultato riportato poco dopo in parità da Immobile. Il gol vittoria per i nerazzurri è stato poi segnato da Skriniar verso le fasi finali di gara.

