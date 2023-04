GdS | Felipe Anderson e Zaccagni: rinnovo in arrivo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per centrare la Champions saranno fondamentali nella sfida di domani a San Siro i gol di Mattia Zaccagni – non ha mai segnato all’Inter – e Felipe Anderson, che fin qui hanno trainato la Lazio al secondo posto.

Per entrambi gli esterni è in dirittura di arrivo il contratto. Quello di Anderson scade nel 2024 ma l’intesa per il prolungamento fino al 2027 è dietro l’angolo: il brasiliano passerà dagli attuali 2,5 milioni a una cifra superiore ai 3.

La scadenza dell’accordo di Zaccagni è nel 2024, ma anche per lui si stanno stringendo i denti per portarla fino al 2027 con una cifra di 3 milioni annui.

