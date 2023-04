Il Messaggero | Milinkovic-Luis Alberto: destino legato al pass per la Champions

Come riportato da Il Messaggero, a San Siro i biancocelesti cercheranno il riscatto dopo la sconfitta in casa contro il Torino, puntando sulla coppia costituita da Milinkovic e Luis Alberto.

La Lazio non vuole perdere Milinkovic a parametro zero, deve cederlo, ma al momento mancano le offerte di Arsenal e Newcastle da 40 milioni, cifra sotto la quale non transige Lotito. L’ha promessa, l’agente Kezman, anche per “salvare” il suo amico ds dall’addio al club capitolino: il patron attende tutti al varco. Anche perché quell’incasso andrebbe unito ai soldi (50 milioni) della qualificazione all’Europa che conta per sistemare il bilancio e agire sul prossimo mercato.

E se Sergej dovesse restare senza rinnovo? Il club avrebbe bisogno di trovare altrove ulteriore denaro per ossigenare il bilancio e accontentare pure Sarri con almeno 4 acquisti funzionali al suo progetto. Tutto resta in bilico, i sogni Berardi e Rafa Silva con gli outsider Hudson-Odoi e Gimenez in attacco, anche gli eventuali sostituti dei big Zielinski, Loftus-Cheek e Frattesi (più orientato verso l’estero). Uribe è stato offerto a Lotito. Fazzini è il giovane preferito per rimpiazzare Basic, Sarri vede Torreira e Rovella in pole al posto di Marcos Antonio, da risistemare all’estero.

