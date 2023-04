Il Messaggero | Romagnoli e il “quasi derby”

Come riportato da Il Messaggero, lo score a San Siro con Sarri è da incubo (3 ko su 3), ecco perché bisognerà confermare il rendimento con le big nel 2023. In cinque scontri diretti da gennaio in poi la Lazio ha vinto quattro volte e subito solo tre gol, che diventano due con Romagnoli in campo. Il numero 13 nel suo primo ritorno a San Siro avrà due compiti: fermare Lukaku ed evitare il cartellino giallo.

L’ex rossonero è diffidato insieme a Cancellieri. Accanto a sé si scalda Casale, con Marusic e Hysaj sulle fasce, tutti davanti a Provedel. Il terzetto mediano con Milinkovic e Luis Alberto è pronto a completarlo Cataldi, mentre in attacco tutti gli indizi portano al ritorno di Immobile dal 1’. Ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni. Stamani la rifinitura, poi la partenza per Milano.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: