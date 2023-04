Inzaghi-Sarri: il bilancio complessivo degli incontri

Domani a San Siro la Lazio ritrova il suo passato: l’ex giocatore, nonché ex allenatore Simone Inzaghi.

L’attuale tecnico nerazzurro è consapevole di non poter fare passi falsi negli scontri diretti per non compromettere la corsa dell’Inter in ottica Champions League. Così nella 32esima giornata di campionato i biancocelesti volano a Milano per rialzarsi dalla recente sconfitta in casa contro il Torino per rimanere ancorati al secondo posto.

Ad oggi sono 12 gli incontri disputati tra i due allenatori.

Tra il 2016 e il 2018 Maurizio Sarri – allora tecnico del Napoli lanciato verso lo scudetto – si era dimostrato un temibile avversario: dopo il pareggio al Maradona (1-1), il Comandante era riuscito a fare risultato in ben tre occasioni contro la Lazio di Simone Inzaghi (0-3, 1-4, 4-1). Successivamente, dopo l’esperienza al Chelsea, Sarri torna in Italia sedendo sulla panchina bianconera ma si assiste a un vero e proprio cambio di rotta rispetto ai precedenti incontri: la Lazio di Inzaghi batte i bianconeri all’Olimpico e poi esce vincitrice dalla finale di Supercoppa Italiana a Riyad. Tuttavia, nel 2020 la Juventus riprende in mano la situazione rimediando una vittoria e un pareggio contro i biancocelesti.

Nel 2021 Inzaghi lascia la panchina della Lazio per intraprendere una nuova esperienza all’Inter mentre a Roma sbarca Maurizio Sarri. Da quel momento una vittoria per parte nelle due sfide disputate in Serie A da avversari.

Ricapitolando, i due tecnici si sono incontrati 12 volte tra Serie A e finale di Supercoppa Italiana. Il bilancio complessivo pende a favore del tecnico toscano con 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: