La Repubblica | Romagnoli-Acerbi: sfida per l’azzurro

Come riportato da La Repubblica, domani sarà un doppio derby per Alessio Romagnoli che – da ex capitano rossonero – sfiderà l’Inter. In più se la vedrà con Dzeko, centravanti della Roma dal 2015 al 2021, che dovrebbe entrare nella ripresa in sostituzione di Lukaku. Il difensore biancoceleste in coppia con Casale deve stare attento alle ammonizioni: il prossimo cartellino giallo gli costerà la squalifica. Sarri, dal canto suo, non rinuncerebbe mai a Romagnoli, leader della difesa della Lazio che ad oggi è la meno battuta in trasferta (7 reti subite in 15 gare) e in campionato (in questo caso insieme al Napoli, con 21 gol incassati).

In questo senso, interessante la sfida a distanza con Acerbi, predecessore di Romagnoli nel ruolo e adesso titolare inamovibile della difesa “a tre” interista. Il duello tra i due centrali mancini è vivo anche in Nazionale, con Bastoni terzo incomodo per quel ruolo. Altra curiosità: Acerbi dovrà marcare Immobile, migliore amico dell’interista nell’esperienza laziale.

