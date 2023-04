Inter-Lazio, Milinkovic contro la sua “vittima preferita”: il sesto gol ai nerazzurri per l’obiettivo Champions

Non c’è tempo per guardare indietro. Archiviato il passo falso interno contro il Torino, per la Lazio sta per iniziare una delle settimane più importanti della stagione. Ad aprire questi intensi sette giorni sarà il penultimo big match del campionato, con la sfida in casa dell’Inter, per poi affrontare il Sassuolo all’Olimpico nel turno infrasettimanale e chiudere sabato prossimo, sempre a San Siro, contro il Milan, nell’ultimo scontro diretto Champions.

Domani, alle 12:30, la squadra di Sarri se la vedrà contro il grande ex di giornata, ovvero Simone Inzaghi. I nerazzurri sono in ripresa, dopo un periodo complicato sono tornati alla vittoria in Serie A ed hanno conquistato la Finale di Coppa Italia in settimana. Tra Lazio (2°) ed Inter (6°) ci sono sette punti di differenza, con i biancocelesti che sono chiamati a riscattare l’ultimo match di campionato, in una sfida che potrebbe dire tanto in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Mister Sarri, con ogni probabilità, si presenterà al Meazza con l’intero gruppo a disposizione, mettendo in campo la migliore formazione possibile. In questa non può mancare Sergej Milinkovic-Savic, uno che sa come far male all’Inter.

Insieme all’Atalanta, l’Inter è la “vittima preferita” del numero 21 biancoceleste. In 17 partite disputate, terza squadra italiana più affrontata dopo Juventus (21) e Milan (19), Milinkovic-Savic ha siglato ben cinque reti, una più decisiva dell’altra. Lo score dei 17 incontri è in equilibrio, leggermente favorevole al “Sergente”, con otto vittorie biancocelesti, due pareggi e sette sconfitte. Ma di Lazio-Inter o Inter-Lazio, Milinkovic-Savic ne ha decisi.

La prima rete del centrocampista biancoceleste contro l’Inter è arrivata nella stagione 2018/2019: in quel di Milano, per la 29° giornata di campionato, la Lazio sbancò San Siro per 0-1, proprio grazie al colpo di testa vincente, su assist di Luis Alberto, di Milinkovic-Savic. Successo che, attualmente, rappresenta l’ultima vittoria in casa dell’Inter. Nella stagione successiva, sempre al ritorno, Milinkovic-Savic decide il match all’Olimpico: al vantaggio nerazzurro con Young nel primo tempo, hanno risposto nella ripresa prima Immobile su rigore e poi il “Sergente” biancoceleste per il decisivo 2-1 che permise alla Lazio di sorpassare proprio l’Inter al secondo posto in classifica. Quella rete fu la prima di quattro gol consecutivi del 21 laziale contro i nerazzurri. Nella stagione 2020/2021 mise il suo sigillo sia all’andata, con il gol del definitivo 1-1 allo Stadio Olimpico di Roma, che al ritorno, nella sconfitta per 3-1 in quel di San Siro. Infine, l’ultimo, è arrivato nella scorsa stagione, con il colpo di testa che ha chiuso sul risultato di 3-1 il primo Lazio-Inter con Sarri sulla panchina biancoceleste, ed Inzaghi su quella nerazzurra.

Domani, il “Sergente” Milinkovic-Savic, andrà a caccia della rete numero sei contro l’Inter, per staccare l’Atalanta in questa particolare classifica ma, soprattutto, per lanciare la sua Lazio sempre più verso l’obiettivo Champions League.

