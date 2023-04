Luciano Zauri è il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans – FOTO

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri prepara Inter–Lazio pensando anche a questi numeri: cinque gol del Sergente ai nerazzurri, un persecutore.

Può essere one man show non solo perché i suoi colpi anti-Inter sono abitudine, anche perché è a un passo dalle partecipazioni a 100 gol in A (54 reti e 45 assist), centrandole si insedierebbe nella classifica che dal 2004-05 ha visto eccellere Hamsik (180 colpi con il Napoli), Kaká (114 con il Milan) e il Papu Gomez (108 con l’Atalanta). Milinkovic, sempre lui, con un golletto supererebbe Klose (entrambi 54 reti) nella classifica dei giocatori biancocelesti con più marcature in campionato, si piazzerebbe all’ottavo posto e diventerebbe lo straniero più prolifico (lo è già per gol segnati in totale con la Lazio).

