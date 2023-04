PRIMAVERA 2 – Gara non facile della Lazio contro lo Spezia per mantenere l’Ascoli a distanza: possibile festa promozione

Dopo la vittoria per 4-1 in casa contro la Viterbese, seguita al ritorno alla sconfitta dopo tempo contro la Ternana in trasferta, la squadra si Sanderra affronterà lo Spezia in trasferta: un impegno molto difficile considerando l’attuale posizionamento in zona playoff dei liguri e l’andamento stabile sui 2 punti a partita nelle ultime 5 gare. Insomma, una situazione alla portata per i biancocelesti, ma sicuramente da non sottovalutare. L’andata terminò infatti 3-2 per la Lazio in una gara sudata in cui gli avversari andarono avanti per 0-2 dopo soli 11 minuti. In quella situazione i biancocelesti, però, sfruttarono al meglio le occasioni e dal 30esimo del primo iniziarono a rimontare la partita prima con due gol di Crespi e poi con la rete del sorpasso da parte di Napolitano. In quella gara si mise in mostra Di Tommaso in una delle prime gare stagionali giocate da titolare prima di divenire una pedina fondamentale per lo scacchiere di Sanderra. Il mister dovrà fare a meno di Balde, espulso nell’ultima gara. Si affiderà probabilmente ancora a Gonzalez e Sana, i due giocatori che stanno facendo la fortuna di questa cavalcata. Mancherà ancora Valerio Crespi, alle prese con un problema fisico.

Lo Spezia – Come detto prima, i liguri stanno attraversando un buon momento di forma complessivamente, nonostante vengano da un punto in due partite. Lo Spezia è infatti ancora in zona playoff e in queste ultime partite ha messo in mostra anche delle buone prestazioni, come quella vista contro l’Imolese o la vittoria per 1-5 in casa del Pescara. Ciò non toglie che, comunque, è una squadra che ha vissuto di alti e bassi sin dal primo momento. Basti pensare alle gare antecedenti alla vittoria per 1-5 in casa del Pescara: tre gare in cui lo Spezia ha subito 4 gol a testa contro, in ordine cronologico, Ascoli, Entella e Reggina.

Festa già in questa giornata? – Non è da escludere che i biancocelesti possano festeggiare già in questa giornata. Infatti, un eventuale risultato negativo da parte dell’Ascoli porterebbe i secondi in classifica a -7 dal primo posto in caso di vittoria da parte dei biancocelesti. Una distanza che, mancando due giornate, vorrebbe dire promozione. Si tratterebbe di un’ipotesi non facile ma si sa, in Primavera 2 tutto è possibile.

